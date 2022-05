Visite découverte du jardin d’inspiration médiévale Jardin médiéval du donjon Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Visite découverte du jardin d’inspiration médiévale Jardin médiéval du donjon, 4 juin 2022, Loches. Visite découverte du jardin d’inspiration médiévale

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin médiéval du donjon Tarif : droit d’entrée du site, gratuit pour les moins de 18 ans / 20 personnes maximum.

Présentation du jardin et focus sur un panel de plantes et leur utilisation au Moyen Âge. Durée : 1h00. Jardin médiéval du donjon 7 mail du Donjon 37600 Loches Loches Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Jardin médiéval du donjon Adresse 7 mail du Donjon 37600 Loches Ville Loches lieuville Jardin médiéval du donjon Loches Departement Indre-et-Loire

Jardin médiéval du donjon Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Visite découverte du jardin d’inspiration médiévale Jardin médiéval du donjon 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte du jardin d’inspiration médiévale Jardin médiéval du donjon Jardin médiéval du donjon 4 juin 2022 Jardin médiéval du donjon Loches Loches

Loches Indre-et-Loire