Drôme

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Un circuit à travers le jardin, vous permettra de découvrir les clés permettant de créer un jardin résilient. Face aux menaces du réchauffement climatique : sécheresses, canicules, inondations… venez découvrir à travers un jeu de piste, comment adapter le jardin pour qu’il reste nourricier (potager, verger, poules, abeilles…) tout en servant de refuge à une biodiversité essentielle et source d’émerveillement.

Entrée libre, 50 personnes maximum, prévoir un stylo pour le jeu de piste

Jardin d'Evinrude
30 chemin des Planas 26120 Combovin
Combovin
Drôme

Un circuit pédagogique à travers le jardin permettra de découvrir comment adapter un jardin nourricier accueillant et favorisant la biodiversité, aux contraintes liées au réchauffement climatique

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T17:00:00

