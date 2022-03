Visite découverte du jardin des Vieilles Vignes Le jardin des Vieilles Vignes Valay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Valay

Visite découverte du jardin des Vieilles Vignes Le jardin des Vieilles Vignes, 3 juin 2022, Valay. Visite découverte du jardin des Vieilles Vignes

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des Vieilles Vignes

Découvrez un jardin d’agrément conçu par les propriétaires de façon naturelle, sur environ 6 000 m². Implanté tout autour de l’habitation, il oppose les formes des végétaux, les textures des feuillages, et marie les couleurs. Rosiers anciens et modernes, arbres et arbustes rares, plantes grimpantes, graminées et vivaces se mêlent avec harmonie dans les massifs.

5€

Promenez vous dans un jardin qui sollicite tous vos sens ! Le jardin des Vieilles Vignes 7 rue du Château Neuf, 70140 Valay Valay Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Valay Autres Lieu Le jardin des Vieilles Vignes Adresse 7 rue du Château Neuf, 70140 Valay Ville Valay lieuville Le jardin des Vieilles Vignes Valay Departement Haute-Saône

Le jardin des Vieilles Vignes Valay Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valay/

Visite découverte du jardin des Vieilles Vignes Le jardin des Vieilles Vignes 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte du jardin des Vieilles Vignes Le jardin des Vieilles Vignes Le jardin des Vieilles Vignes 3 juin 2022 Le jardin des Vieilles Vignes Valay Valay

Valay Haute-Saône