Visite découverte du jardin des saules Het Wilgenhof – le jardin des saules Bollezeele, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin Het Wilgenhof – le jardin des saules

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Venez piocher des idées pour créer votre propre jardin nourricier : loin d’être des experts, nous tentons de nombreuses choses. Nous pourrons ainsi vous expliquer des techniques particulières, ce que nous avons réussi mais aussi nos échecs à ne pas reproduire ou vous présenter des espèces adaptées à notre terroir.

Venez piocher des idées pour faire de votre jardin un lieu de biodiversité et observez la très petite faune nombreuse et variée ainsi que les traces d’autres visiteurs invisibles.

Comprenez les difficultés liées à chaque terrain et les moyens développés pour les contourner ou les utiliser.

Het Wilgenhof – le jardin des saules Chemin des 5 rues 59470 Bollezeele Bollezeele 59470 Nord Hauts-de-France 0678156575 https://www.jardinspassions.fr/le-jardin-des-saules.html https://www.facebook.com/Hetwilgenhofbollezeele « Het Wingenhof » ou « Le jardin des saules » : couverte d’herbes en automne 2020, nous avons souhaité créer sur cette parcelle, une oasis de biodiversité accueillant toutes sortes de végétaux (les animaux suivent déjà ) et permettant l’autonomie alimentaire : arbres fruitiers, grands potagers nourriront tandis que les haies, les mares accueilleront une faune et une flore diversifiées. Dans cette optique, nous sommes labellisés refuge LPO. privilégier le parking sur la place de Bollezeele et emprunter le petit chemin traversant le stade

