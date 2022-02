Visite-découverte du Jardin des Némusiens à Saint-Pourçain-sur-Sioule Le jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Visite-découverte du Jardin des Némusiens à Saint-Pourçain-sur-Sioule Le jardin des Némusiens, 3 juin 2022, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Visite-découverte du Jardin des Némusiens à Saint-Pourçain-sur-Sioule

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des Némusiens Visite libre ou commentée du Jardin des Némusiens à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier). 300 variétés de végétaux tout au long de l’année. Jardin privé ouvert au public du 15 mars au 15 octobre. Le jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Pourçain-sur-Sioule Les Bethères Allier

2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T15:30:00;2022-06-03T15:30:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T08:30:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T08:30:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T20:00:00

