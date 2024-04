Visite découverte du jardin des Marceaux Le Jardin des Marceaux à Chabeuil (Drôme) Chabeuil, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin des Marceaux Visites commentées et/ou libres pour découvrir le Jardin des Marceaux. 1 et 2 juin Le Jardin des Marceaux à Chabeuil (Drôme) Entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans. Chiens tenus en laisse (poules dans le jardin).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin se compose de trois parties principales: la première, près de la maison familiale, est la plus ancienne; elle comporte essentiellement des arbustes parfumés, des rosiers et diverses vivaces. La deuxième, commencée en 2010 à partir d’un grand champ en friche, une page blanche donc, fait maintenant la part belle à de nombreux arbres et arbustes. Cette partie plus récente est d’une grande diversité botanique et comporte bon nombre de plantes que l’on ne rencontre pas couramment. La troisième partie se trouve en bordure de rivière, où l’ambiance, plus fraîche grâce à la présence de l’eau, est également plus naturelle.

Avec l’accélération du changement climatique, nous essayons d’adapter le jardin par le choix des essences plantées, par des pratiques pour limiter l’arrosage, et par la tonte différenciée.

L’ensemble, sur une surface de 2,4 hectares, est un refuge LPO où nous tenons à préserver et à favoriser au maximum la biodiversité. Pour nous, le jardin est un havre que nous sommes heureux de partager.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir Catherine Levesque, artiste de Saône-et-Loire que vous pouvez retrouver au Marché de la Création de Lyon. Elle exposera au jardin ses sculptures métal sur le thème du végétal et de la nature.

19 route de Combovin, Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Jardin privé de 2,4 hectares crée à partir de 2010 avec patience et passion. Près de la maison, le jardin est plutôt d'inspiration anglaise ; plus loin, il est composé principalement d'arbres et arbustes, rarement rencontrés pour certains, et enfin, la partie en bordure de rivière est plus fraîche, paisible et naturelle.

© Jennifer Meunier