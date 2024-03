Visite découverte du Jardin des Enclos Jardin des Enclos Viala-du-Tarn, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du Jardin des Enclos Le Jardin des Enclos célèbre cette année-ci son quinzième anniversaire. Ce jardin au bout du monde, offre au public de véritables surprises, des ambiances inattendues sur près d’un hectare de déambul… 1 et 2 juin Jardin des Enclos 3€ par adulte, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Le Jardin des Enclos célèbre cette année-ci son quinzième anniversaire. Ce jardin au bout du monde, offre au public de véritables surprises, des ambiances inattendues sur près d’un hectare de déambulation par les enclos, les étangs, les installations et sculptures. Un poème au fond d’un petit village !

Les jardiniers seront présents dès 10h et jusqu’à 20h chaque jour des Rendez-vous aux jardins. Une collation attend petits et grands qui auront à cœur de parcourir les enclos du jardin des terrasses supérieures au bois.

Jardin des Enclos Ladepeyre, Viala-du-Tarn, Aveyron, Occitanie Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie 06 80 55 44 94 http://www.jardinsdesenclos.net Jardin privé de 1 ha en pente et en terrasses, aux enclos divers, aux cabinets de curiosités, aux installations poétiques. Un jardin de paysages et d’évocations qui, de fleur en objet, font de cet endroit un coin insolite au cœur de l’Aveyron qui se découvre comme un livre, page par page, pour peu qu’on prenne le temps de le lire.

Ouvert du 26 mai au 18 septembre. sur la D 152, entre Villefranche-de-Panat, Salles-Curan et Viala-du-Tarn, hameau de Ladepeyre. Parking, animaux non admis.

©Asunta Moreno