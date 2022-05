Visite découverte du Jardin des Aubépines Le Jardin des Aubépines, 4 juin 2022, Auffargis.

Visite découverte du Jardin des Aubépines

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin des Aubépines

Au coeur de la Vallée de Chevreuse, le Jardin des Aubépines est un jardin conçu à l’anglaise. Sur 3000m², il accueille des collections d’arbres rares ainsi qu’une grande variété d’arbustes intéressants pour leurs floraisons et leurs couleurs d’automne. A chaque saison, de nombreuses massifs composent des scènes différentes. La floraison de rosiers et clématites, les associations de vivaces et graminées, les hydrangeas, le sous-bois japonisant donnent à ce jardin une belle harmonie. La mare est le lieu de rendez-vous de la faune ; c’est aussi une halte apaisante et charmante. Un potager fleuri complète cet ensemble. Conçu de coups de coeur, le jardin des Aubépines est le juste équilibre entre le monde végétal, l’espace minéral et l’univers aquatique.

5 € – gratuit pour les moins de 18 ans

Jardin à l’anglaise accueillant arbres et arbustes rares, vivaces, graminées, rosiers, clématites etc… Une mare complète cet écrin de verdure. Le jardin des Aubépines est un refuge de biodiversité.

Le Jardin des Aubépines 8 rue du Pont des Murgers 78610 Auffargis Auffargis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00