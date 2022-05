Visite découverte du Jardin de Valérie Le jardin de Valérie Saint-Denis-lès-Rebais Catégories d’évènement: Saint-Denis-lès-Rebais

### Le jardin se visite uniquement sur rendez-vous. C’est un jardin privée de 2500 M² composé d’une belle collection d’arbustes et de plus de 180 rosiers. Une promenade agréable au milieu des fleurs …. Le jardin de Valérie 30 Les Champs Colin 77510 Saint-Denis-lès-Rebais Saint-Denis-lès-Rebais Seine-et-Marne

2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T08:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T19:00:00

