Visite découverte du Jardin de sculptures Atelier-Grange

Val-d'Oise

Visite découverte du Jardin de sculptures

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Atelier-Grange

### Jardin de sculptures poétiques ### De la terre surgit la forme, de l’argile nait l’émotion … * des gouttes sombres qui nous alertent sur la mise en danger de l’eau * des mains qui se tendent pour nous inviter à la solidarité * de minuscules éléphants nous rappellent que leur fragilité est aussi grande que leur masse … * des sphères et des fragments de terres éclatées pour célébrer la beauté de notre planète * autant de facettes et de niveaux de lecture où j’espère que chacun pourra trouver un souffle, un espace de rêves et de libre réflexion…

Entrée libre

Jardin de sculptures poétiques, de la terre surgit la forme, de l’argile nait l’émotion, que ce soit sous l’apparence de gouttes d’eau, de portraits de mains ou d’un troupeau de petits éléphants… Atelier-Grange 6 rue de la Libération 95450 Us Us Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T22:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00

