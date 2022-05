Visite découverte du jardin de Lilith Le jardin de lilith Suzanne Catégories d’évènement: Somme

Le jardin de Lilith est situé en haute Somme dans un charmant village au bord de l’eau. Il s’etend sur 3000 m2 et offre une très grande diversité végétale, collections de sauges, menthes, thyms, mais aussi un jardin d’agrément avec de nombreuses vivaces, rosiers, grimpantes, un verger, un potager, des plantes tinctoriales des curiosités botaniques et plantes rares.

entrée 3e gratuit pour les enfants

Découvrez un jardin de collectionneurs dédié aux plantes parfumées Le jardin de lilith 1, rue du Calvaire, 80340 Suzanne, Somme, Hauts-de-France Suzanne Somme

