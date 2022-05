Visite découverte du jardin de liberté Jardin de Liberté,16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Visite découverte du jardin de liberté

Jardin de Liberté,16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville

Le jardin n’est par ordonné à la française, les plantes et les légumes anciens se marient et s’aident grâce aux auxiliaires. L’entrée est gratuite, les demandes de conseils sont les bienvenues, vous pourrez acheter des plants de légumes, de fleurs et d’arbustes fruitiers.

entrée libre

Visite d'un jardin en biodiversité, fleurs et légumes perpétuels se marient aidés par les insectes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

