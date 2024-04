Visite découverte du jardin de l’étoile du Puy Jardin de la fontaine du Puy Figeac, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin de l’étoile du Puy Ce jardin paysagé de 100 m2 a été conçu par Emilie Graham, paysagiste de l’Ecole Supérieure du Paysage de Bordeaux, qu’elle a réalisé en 2014. 1 et 2 juin Jardin de la fontaine du Puy Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ce jardin paysagé de 100 m2 a été conçu par Emilie Graham, paysagiste de l’Ecole Supérieure du Paysage de Bordeaux, qu’elle a réalisé en 2014.

Ce jardin allie harmonie et recherche des sens.

La fleuraison est étalée d’avril à septembre avec un magnifique mur de roses rouges.

Le sol minéral constitué de vagues de dalles du Lot et de galets du Célé est entouré par des voliges métalliques aux formes arrondies pour rompre la rectitude de ce carré long.

Etant aveugle, afin de me repérer dans mes déplacements, j’ai mis de façon verticale des barres de schiste dans différentes positions. Ces plateaux sont disposés de manière géographique et se répondent entre eux.

Vous trouverez également une fontaine métallique ornée d’une lune et d’un soleil.

Vous découvrirez aussi le croisement de rivières souterraines.

Par ailleurs le jardin est présidé par une étoile à cinq branches signe des Pythagoriciens et constructeurs de cathédrales.

Vous verrez également l’œil d’Horus mis en valeur par Champollion dans cette noble citée.

Enfin nous essaierons de sublimer les sens dans votre découverte.

Nous vous accueillerons par la ruelle jouxtant la terrasse.

Jardin de la fontaine du Puy place du Puy, FIGEAC Figeac 46100 Lot Occitanie 06 70 37 56 27 Jardin d’agrément privé de 120 m2 au cœur de la cité médiévale. Petit espace composé de nombreux hydrangeas, heuchères, phormium, érable japonais, ophiopogon créant une ambiance luxuriante et apaisante qui fait appel aux sens du toucher et de l’odorat. Place du Puy, centre-ville

©Didier COSTE