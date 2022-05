Visite découverte du Jardin de l’Ermite Jardin de l’Ermite Haverskerque Catégories d’évènement: Haverskerque

Cultivé de façon naturelle et biologique, le Jardin de l’Ermite est un jardin pédagogique d’environ 9000 m2. il se compose d’un verger de fruitiers traditionnels et inattendus, d’un rucher, potager où poussent une grande diversité de légumes rares, d’un jardin d’agrément, d’un poulailler et d’une aire de nidification pour cigognes blanches. Le jardin est lieu de partage et d’échange où se côtoient permaculture, electroculture, jardins en carrés, etc. Visites guidées du Jardin de l’Ermite Jardin de l’Ermite Rue de la Goguerie 59660 Haverskerque Haverskerque Nord

