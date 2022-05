Visite découverte du Jardin de l’Echassière Jardin de l’Echassière Ermenonville Catégories d’évènement: Ermenonville

### Le jardin de l’échassière est situé dans l’ancien potager du Château XVIIIe siècle, à Ermenonville ### Dans sa 7e année, ce jardin cultivé biologiquement, a acquis une belle maturité : des cascades de roses, des vivaces à foison, des hydrangéas splendides et des couvre-sol variés guideront votre déambulation. C’est l’héroïne de Lewis Carroll, la facétieuse Alice, qui vous conduira d’un point à un autre. Un jardin plein de surprises et de curiosités qui se raconte comme un conte de fée. ### Visite guidée par la jardinière à 11h30 et 15h.

5€ entièrement reversé à l’ASSOCIATION OPEN GARDEN (aide aux enfants malades)

Jardin de roses et de vivaces, autour du thème d’ “Alice au Pays des merveilles”. Il fait la part belle aux objets de récup’ revisités. Mélange personnel de styles, il intéressera tous les publics ! Jardin de l’Echassière 15 clos du parc, 60950 Ermenonville Ermenonville Oise

