Visite découverte du jardin de l’Eau Vive Le jardin de L’Eau Vive La Ville-sous-Orbais, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin de l’Eau Vive Visite commentée à 15h du Jardin de L’Eau Vive. Visite libre de 14h à 19h. 1 et 2 juin Le jardin de L’Eau Vive Entrée 5 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Pour votre confort, prévoyez de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Visite commentée à 15h du Jardin de L’Eau Vive. Visite libre de 14h à 19h.

Découvrez un parc-jardin qui est planté de variétés d’arbres et arbustes au service de la biodiversité et en particulier pour les abeilles avec des floraisons toute l’année et qui fait la part belle aux espèces naturelles de la région de la Brie des Etangs.

Le jardin de L’Eau Vive 7 route du Breuil 51270 La Ville-sous-Orbais La Ville-sous-Orbais 51270 Marne Grand Est Jeune arboretum doté de collections de chênes, érables, aubépines, pommiers à fleurs, conifères … Parking derrière l’église. Jardin non adapté aux handicapés. Chiens non admis. Chemins herbeux.

©Gilles Liverneaux