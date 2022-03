Visite-découverte du Jardin de l’Adret à Barr Jardin de l’Adret Barr Catégories d’évènement: Barr

Vous pourrez participer aux ateliers suivants : atelier de bouturage, atelier de création pour enfants accompagnés et de découverte des roches locales et de leur utilisation, avec Yvan le minéralogiste.

Entrée sur réservation : 03 88 08 27 50 / 06 31 96 53 16. Accès difficile pour personne en situation de handicap. Respect des règles sanitaires en vigueur.

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

