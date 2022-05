Visite découverte du Jardin de la Stella Maris à Billey Jardin de la Stella Maris, 4 juin 2022, Billey.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Stella Maris

En chemin vers un jardin arboré et fleuri au gré de sa propriétaire. Entre Bourgogne et Franche-Comté, Il est composé essentiellement de cadeaux de boutures et d’échanges. Commencé en 2003, sur une superficie totale d’une quarantaine d’ares, il se compose d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces. Le tout réparti sur une vingtaine de massifs, ainsi qu’une petite mare, habitée de poissons, grenouilles et de Gertrude notre couleuvre.

4€ à partir de 18 ans au profit de l’association “Jardins et Santé”

Découvrez un jardin au coeur du verdoyant village de Billey !

Jardin de la Stella Maris 1 A rue de Biarne 21130 Billey Billey Côte-d’Or



