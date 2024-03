Visite découverte du jardin de la Pricôte Jardin de la Pricôte Auch, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez découvrir le jardin de La Pricôte à Auch. Ce jardin résidentiel a été créé sur un coteau dominant la ville d’Auch sur d’anciens terrains viticoles. Aline vous contera l’histoire de ce lieu et de son évolution. Chèvres et poules pourront ravir les plus jeunes.

Les plantes sont des vivaces diverses et variées avec beaucoup de rosiers.

Pendant le week-end, une intervenante fera une démonstration de tissage d’éléments naturels du jardin.

Le jardin a reçu le diplôme « coup de cœur du jury » décerné par la ville d’Auch pour 2023.

Jardin de la Pricôte 28 rue Fleming 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 63 26 58

©Mme Amade