Visite découverte du Jardin de la Mothe Jardin de la Mothe Salles-Courbatiès, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du Jardin de la Mothe Profitez de cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement ce jardin remarquable. 31 mai – 2 juin Jardin de la Mothe 3€ par personne. Gratuit pour les enfants. Les chiens sont admis en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Profitez de cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement ce jardin remarquable.

Jardin de la Mothe La Mothe, Salles-Courbatiès, Aveyron, Occitanie Salles-Courbatiès 12260 Mas de Couybes Aveyron Occitanie 05 65 81 51 46 http://www.jardindelamothe.com Créés en 1997 autour d’une ancienne ferme aveyronnaise, jardin privé à l’anglaise d’artiste de 3 500 m² mettant en scène des tableaux sur le paysages à partir d’échappées ou d’ouvertures taillées en oculus. Composé d’espaces intimes où les espèces végétales qui dialoguent avec le minéral sont particulièrement adaptées au sol et au climat rude de cette partie de l’Aveyron. La palette végétale « basique », compartimentée en terrasses séparées de murets en pierre, est animée d’euphorbes, sedum, phlomis, eleagnus, yuccas, buis avec iris, hemerocallis, lysimachia firecracker, echinops, nepeta, santolina et de la lavande pour le contraste et la texture. Arbres d’alignement, arbustes, allée de tilleuls, cyprès d’Italie et arbustes jouent d’une grande variété de taille : en boule, hélicoïdale, pyramide, en voûte ou encore en palissade. Potager, pergola, rosiers, vue panoramique.

Concerts l’été autour du piano à queue.

Ouvert d’avril à octobre. entre Villefranche-de-Rouergue et Figeac, à Salles-Courbatiès prendre la D 76 direction Druhle, fléchage. Parking, animaux admis en laisse.

©Jardin de la Mothe