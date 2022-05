Visite découverte du Jardin de la Grande Haie Jardin de la Grande Haie Igny Catégories d’évènement: Essonne

Visite du jardin de la Grande Haie Situé dans la vallée de la Bièvre, ce grand jardin romantique abrite deux maisons constuites en 1890 par l’architecte Louis Muret. L’une est l’ancien hôtel Saint-Nicolas, l’autre a accueilli Maurice Utrillo. Ce lieu a toujours été source d’inspiration pour de nombreux artistes : visite de deux expositions de peinture avec ouverture d’atelier. Exposition d’outils anciens de jardin prêtés par le Musée de l’Outil de Bièvre et visite commentée le dimanche d’un petit jardin de permaculture.

Entrée libre

