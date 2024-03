Visite découverte du jardin de la Chartreuse de Neuville Les jardins de la chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin de la Chartreuse de Neuville Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Les jardins de la chartreuse de Neuville 3€

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Profitez des Rendez-vous aux Jardins 2024 pour venir découvrir les Jardins de La Chartreuse de Neuville et participer à des activités variées :

– Exposition photographique permanente « Les graines du monde, l’Institut Vavilov »

– Exposition photographique temporaire, présentée par Opale Photo Nature : Animaux et ambiances de la région

– Discussion avec des herboristes pour la découverte des plantes médicinales

– Animation sur la gestion d’un potager en Permaculture

– Echanges de bonnes pratiques avec les jardiniers

– Sensibilisation à la préservation des oiseaux avec la LPO

– Concert de L’ensemble de trombones de Saint-Omer

Les jardins de la chartreuse de Neuville 1 allée de la Chartreuse 62170 Neuville sous Montreuil, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France Autour de cette chartreuse ouverte au public, on trouve une parcelle médicinale à la française, un potager biologique, un cloître végétal, un jardin pédagogique avec techniques jardinières expliquées mais également un espace biodiversité avec des orchidées sauvages et une prairie préservée.

