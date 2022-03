Visite découverte du Jardin de La Borde Jardin de La Borde Leugny Catégories d’évènement: Leugny

La création de jardin a commencée en 1997, sur 7 ha de pré. Les 6 thèmes du parc se sont constitués progressivement en gardant à l’esprit le souci d’intégrer l’ensemble dans la nature environnante. Le jardin est labellisé “Jardin Remarquable”, présentant un arboretum, un bois avec mare, un verger, un potager, une roseraie et un jardin à la Française. Profitez également d’un salon de thé, ainsi que de la vente de produits du jardin et de miel.

Gratuit – 12 ans | 10€ | Prévoir des chaussures de marche | Temps estimé de la visite 1h30

Une promenade dans un jardin aux différents thèmes ! Jardin de La Borde La Borde, 89130 Leugny Leugny Yonne

