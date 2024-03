Visite découverte du jardin de Jocelyne et Victor Le jardin de Jocelyne et Victor Brindas, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin de Jocelyne et Victor visite libre ou accompagnée des propriétaires du jardin 1 et 2 juin Le jardin de Jocelyne et Victor 3€ adultes gratuit pour les moins de 18 ans

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Le jardin de Jocelyne et Victor 86, route de Saint-Irénée, 69630 Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Brindas 69630 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 72 16 41 70 Ce jardin privé de 3000 m² a été conçu en 2001 par l’artiste Victor Caniato comme une oeuvre d’art. S’intégrant dans la perspective des monts du Lyonnais, il se présente sous la forme d’espaces sculptés qui racontent l’amour, les bonheurs et les peines de la vie. Ouvert sur RDV. Bus TCL n°11. Arrêt : « Chemin des Vieures »

©victor caniato