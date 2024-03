Visite découverte du jardin de Georges Clemenceau à Saint Vincent sur Jard Maison et jardins de Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T10:15:00+02:00 – 2024-06-01T11:15:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:15:00+02:00 – 2024-06-02T16:15:00+02:00

La maison et jardins de Georges Clemenceau, à Saint Vincent sur Jard, proposent, à l’occasion de l’édition 2024 de Rendez-vous aux jardins » Les 5 sesn au jardin », des visites du jardin de Georges Clemenceau les 1er et 2 juin à 10h15 et 15h15.

Les visiteurs seront invités à se promener en compagnie de Marie Vernillet, jardinier en chef, dans les jardins où les sens seront évoqués au regard de la composition paysagère comme du choix des végétaux souhaités par Clemenceau : la vue sur l’océan, le bruit des vagues, l’odeur des fleurs et des pins.

Georges Clemenceau (1841-1929) s’installe dans « la Bicoque » en 1919. Il vient alors de signer le traité de paix au terme de la Grande Guerre de 1914-18, au prix d’un investissement personnel intense. Il désire se reposer d’une longue carrière consacrée à la politique et revenir dans sa Vendée natale.

C’est ainsi qu’il surnomme cette petite maison isolée, simple location où il viendra séjourner à chaque belle saison jusqu’à sa mort. Patiemment, il compose son jardin, attentif aux conseils de son grand ami, le peintre Claude Monet, et suivant ses propres envies en dépit du sable, des vents marins et des fortes marées.

Les jardins de « la Bicoque » sont des créations singulières et très personnelles : Clemenceau conçoit lui-même leurs « fouillis de plantes », l’étagement des espèces et les assortiments de couleurs. Ces compositions « sauvages », bien que mûrement pensées, reflètent la liberté et l’absence de contraintes dans lesquelles le grand homme a choisi de vivre ses dernières années. Contre les avis décourageants des pépiniéristes, Clemenceau réussit à faire pousser sur la dune fertilisée avec des algues, une multitude de plantes vivaces et annuelles, protégées de haies coupe-vent.

Un jardin sur la dune, un véritable défi pour celui que l'on appelait le Tigre. Tel un conquérant, il a su dompter la nature et apprivoiser les éléments, pour dérouler entre sa bicoque et l'océan, un tapis de fleurs des plus colorés. Dans son jardin, Georges Clemenceau sent, écoute, touche et regarde. Un homme en parfaite communion avec la nature.

© Sébastien Arnault