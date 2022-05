Visite découverte du jardin de curé Le jardin de curé Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Ressons-le-Long

Visite découverte du jardin de curé Le jardin de curé, 3 juin 2022, Ressons-le-Long. Visite découverte du jardin de curé

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de curé

Le jardin de curé a été créé lors du premier confinement de 2020 pour reconquérir le tour de l’église, rappeler le but des anciens jardins de curé, nourrir le prêtre et fleurir l’église. On y trouve des légumes, des fruits, des fleurs pour bouquets et des plantes médicinales. Le jardin de curé a été créé lors du premier confinement de 2020 pour reconquérir le tour de l’église, rappeler le but des anciens jardins de curé, nourrir le prêtre et fleurir l’église. Le jardin de curé Espace st Georges 02290 Ressons-le-Long Ressons-le-Long Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Ressons-le-Long Autres Lieu Le jardin de curé Adresse Espace st Georges 02290 Ressons-le-Long Ville Ressons-le-Long lieuville Le jardin de curé Ressons-le-Long Departement Aisne

Le jardin de curé Ressons-le-Long Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ressons-le-long/

Visite découverte du jardin de curé Le jardin de curé 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte du jardin de curé Le jardin de curé Le jardin de curé 3 juin 2022 Le jardin de curé Ressons-le-Long Ressons-le-Long

Ressons-le-Long Aisne