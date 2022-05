Visite-découverte du jardin de Cocagne de Chalezeule Les jardins de Cocagne Chalezeule Catégories d’évènement: Chalezeule

Doubs

Visite-découverte du jardin de Cocagne de Chalezeule Les jardins de Cocagne, 3 juin 2022, Chalezeule. Visite-découverte du jardin de Cocagne de Chalezeule

Les jardins de Cocagne, le vendredi 3 juin à 10:00

Les scolaires sont reçus pour une visite du jardin, adaptée à leurs âges. Les animations pédagogiques seront en lien avec le thème de l’année, et sur demande des professeurs, afin que la visite ai du lien dans le programme scolaire de l’année.. À noter : Les visites se font sur réservation au 07 57 07 00 51.

Sur réservation uniquement

Visites guidées du jardin et animations pédagogiques Les jardins de Cocagne 3 chemin de la Combe Balland 25220 Chalezeule Chalezeule Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalezeule, Doubs Autres Lieu Les jardins de Cocagne Adresse 3 chemin de la Combe Balland 25220 Chalezeule Ville Chalezeule lieuville Les jardins de Cocagne Chalezeule Departement Doubs

Les jardins de Cocagne Chalezeule Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalezeule/

Visite-découverte du jardin de Cocagne de Chalezeule Les jardins de Cocagne 2022-06-03 was last modified: by Visite-découverte du jardin de Cocagne de Chalezeule Les jardins de Cocagne Les jardins de Cocagne 3 juin 2022 Chalezeule Les jardins de Cocagne Chalezeule

Chalezeule Doubs