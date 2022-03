Visite découverte du jardin créole de Pli Bel Lari à Pointe-à-Pitre Jardin créole de Pli Bel Lari, 3 juin 2022, Pointe-à-Pitre.

Visite découverte du jardin créole de Pli Bel Lari à Pointe-à-Pitre

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin créole de Pli Bel Lari

Installé sur un terrain au cœur du centre ancien de Pointe-à-Pitre, le jardin PLI BEL JADEN , occupe un espace laissé à l’abandon et qui s’était transformé en décharge à ciel ouvert. L’association Atelier ODYSSEE en partenariat avec les habitants du quartier, a nettoyé et créer à la place un jardin partagé. Plusieurs espaces délaissés (maisons abandonnées, friches urbaines…) ont été transformés en jardins dont un potager de 250 m2 dans lequel différentes variétés de cultures ont été plantées (légumes, fruits, fleurs, plantes médicinales et aromatiques…). L’entretien de cette parcelle est géré par les membres de l’association PLI BEL LARI, qui invitent les habitants du quartier à venir récolter régulièrement la production du jardin. Ce lieu est dédié au jardinage et à la transmission du savoir en direction notamment des plus jeunes mais il est également c’est un espace de rencontre, de convivialité et d’échange entre les habitants du quartier de tout âge ainsi que les visiteurs qui viennent de partout découvrir ce lieu très spécial. PLI BEL JADEN , participe au retour de la nature en ville, à la création de lieux de fraicheur, à l’amélioration du cadre de vie des habitants et à la revalorisation de l’image d’un quartier prioritaire. Ce jardin est également un lieu de sensibilisation du grand public aux enjeux du 21e siècle (réchauffement climatique, énergie, alimentation…). Nous vous invitons à en faire la visite : un espace tout à fait inattendu et étonnant dans un quartier du centre ancien de Pointe-à-Pitre.

Entrée libre

Venez découvrir un jardin potager en plein cœur du quartier ancien de Pointe-à-Pitre

Jardin créole de Pli Bel Lari Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre Centre-Ville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00