Visite découverte du jardin clos de murs et de son potager mandala Potager Florimont, 3 juin 2022, Villers-Châtel.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Potager Florimont

Le Potager est ouvert en visite libre. Les propriétaires, Bernard et Marie de Franssu,revenus sur place il y a trois ans pourront échanger avec vous, répondre à vos questions et commenter leurs initiatives ou projets. Ils viennent d’adhérer à l’Association des Potagers de France, qui rassemble les potagers clos de murs, et qui est gérée par le Potager du Roi à Versailles. Autrefois potager du château de Villers-Châtel, le potager Florimont abritait essentiellement des poiriers, ainsi qu’un potager classique et la culture de fleurs pour le parc. Bernard et Marie ont entrepris de diversifier les espèces fruitières, allant jusqu’à la vigne à raisin de table et les amandiers. La partie potager, qui avait disparu, est ré-apparue sous la forme d’un mandala, au milieu de la pelouse. Le jardin a aussi pour but d’accueillir un écosystème riche ainsi que le maximum d’oiseaux. Bernard, ornithologue amateur, a dénombré vingt sept espèces qui nichent aujourdh’hui sur la ferme et dans le potager. Cette richesse de l’écosystème rendra le potager plus résilient au changement climatique. De nombreux projets d’aménagement sont en cours d’étude, comme celui d’introduire des plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales, ainsi que de réhabiliter la serre. Cette visite est conçue comme un échange convivial autour de la réhabilitation de ce jardin, et de son adaptation, d’une part aux ressources humaines d’auhourd’hui, et d’autre part, du changement climatique.

Entrée libre

Potager Florimont 195 rue Emile Delaire 62690 Villers-Châtel Villers-Châtel Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00