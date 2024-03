Visite découverte du jardin champêtre et romantique de Chrismô Jardin de Chrismô Condéon, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin champêtre et romantique de Chrismô Une promenade bucolique parmi les fleurs, arbustes et arbres aux senteurs variées, ponctuée d’objets témoins de la vie rurale d’autrefois. 1 et 2 juin Jardin de Chrismô Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visites guidées (1heure) à 10h30, 14h30 et 16h30 samedi et dimanche. Nombreuses tables ombragées, disséminées sur le site pour pouvoir sortir le pique-nique du panier. Exposition d’arts plastiques avec Séverine Kohout et poétique avec Daniel Reynaud.

Jardin de Chrismô 2 chemin des Bertéreaux Condéon Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine Créé en 2010 sur un terrain agricole, le jardin présente une grande diversité d’arbres, rosiers, arbustes et vivaces, privilégiant couleurs et parfums. Il s’anime d’un bassin et cours d’eau artificiels qui font le bonheur des oiseaux, insectes et batraciens. L’ensemble se distingue par des espaces successifs originaux qui surprennent le visiteur et lui permettent tout au long du parcours de se reposer et méditer, tout en profitant du paysage lointain où se profile un moulin à vent en état de marche. Parking sur place.

©Mauricette Boutin