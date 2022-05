VISITE DECOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE EDOUARD-MARIE HECKEL Jardin botanique – Parc Borély Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Jardin botanique – Parc Borély, le samedi 4 juin à 15:00

[https://www.marseille.fr/environnement/jardin-botanique](https://www.marseille.fr/environnement/jardin-botanique)

Entrée libre sur réservation

Découverte de la collection de plantes du jardin botanique Edouard-Marie Heckel au parc Borély Jardin botanique – Parc Borély 48 avenue Clot Bey 13008 MARSEILLE Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00

