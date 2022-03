Visite découverte du jardin botanique du Père DELAVAY Jardin Botanique du père Delavay Les Gets Catégories d’évènement: Haute-Savoie

**Le jardin Botanique du Père Delavay** En hommage à sa participation au recensement des plantes de montagne de Haute-Savoie et Savoie et de ses découvertes en Chine, un jardin botanique a été créé en été 2017 dans l’écrin naturel du lac des écoles aux Gets où plusieurs essences de ses plantes originaires de Chine sont cultivées. Certaines s’épanouissent dans nos jardins, alors que beaucoup d’entre nous ignorent qu’elles viennent de loin grâce à un Gêtois. La collection de Plantes de ce jardin est agréée CCVS des plantes du Père Jean-Marie Delavay. **Visites commentées du jardin Botanique** Partez à la découverte des plantes du père Delavay aux côtés des membres de l’association JM Delavay qui vous accompagneront lors de votre visite du jardin afin de vous découvrir toute la richesse de cette collection. **Circuit en petit-train sur les pas du célèbre botaniste** Embarquez pour une balade en petit-train dans le village des Gets et ses hameaux et faites-vous compter l’histoire du Père Delavay. L’association Jean-Marie Delavay vous invite à (re)découvrir le travail du célèbre botaniste Gêtois au travers de visites commentées du jardin et de balades en petit train. Jardin Botanique du père Delavay 777, route du lac 74260 Les gets Les Gets Haute-Savoie

