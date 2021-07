Bordeaux Jardin Botanique du Jardin Public Bordeaux, Gironde Visite découverte du Jardin Botanique du Jardin Public Jardin Botanique du Jardin Public Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Visite découverte du Jardin Botanique du Jardin Public Jardin Botanique du Jardin Public, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bordeaux. Visite découverte du Jardin Botanique du Jardin Public

du vendredi 9 juillet au jeudi 26 août à Jardin Botanique du Jardin Public

Au cœur du Jardin Public, venez découvrir le jardin botanique historique de Bordeaux et les plantes emblématiques qui le composent, avec la complicité des jardiniers ! tout public – RDV à l’entrée du jardin botanique du Jardin Public GRATUIT sur réservation au 05 56 52 18 77

entrée libre – RDV à l’entrée du jardin botanique du Jardin Public

visite guidée au sein du jardin Botanique du Jardin Public Jardin Botanique du Jardin Public Jardin public entrée place Bardineau Bordeaux Fondaudège Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T11:00:00 2021-07-09T12:00:00;2021-07-20T11:00:00 2021-07-20T12:00:00;2021-08-26T11:00:00 2021-08-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Botanique du Jardin Public Adresse Jardin public entrée place Bardineau Ville Bordeaux lieuville Jardin Botanique du Jardin Public Bordeaux