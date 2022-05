Visite découverte du Jardin Botanique du Beau Pays Jardin botanique du beau-pays Marck Catégories d’évènement: Marck

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique du beau-pays entrées en continue de 10h à 18h30 (dernière entrée 17h30) : adulte:12€ /enfant:8€ /gratuit – de 3 ans/ tarif famille 45€ (2 adultes et 3 enfants)

Jardin botanique et paysager, divisée en différents écosystèmes: serre aux papillons tropicale, désert mexicain, royaume des oiseaux, steppe, jardin à l’anglaise, jardin sec, salon de thé, pépinière. Jardin botanique du beau-pays 3091 avenue François Mitterrand, 62730 Marck, Pas de Calais, Hauts-de-France Marck Pas-de-Calais

