Dans les espaces de parc de l’ancien monastère de Sainte-Croix, aujourd’hui centre d’accueil international, vous pourrez découvrir un jardin-collection, vitrine de la richesse de la flore drômoise et des plantes utilisées par les moines ayant fondé le monastère au XIIe siècle.

Plusieurs visites dans la journée d’une heure. Accès à des panneaux sur les moines antonins, à une exposition dans les couloirs du monastère.

Boutique de produits locaux, dont tisanes, huiles essentielles, miel, crackers, etc. Buvette sur place.

Prix libre et conscient

Découvrez les plantes médicinales utilisées par les moines antonins au XIIème siècle

Jardin botanique du monastère de Sainte-Croix
Le village, 26150 Sainte-Croix, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

