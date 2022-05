Visite découverte du jardin botanique de Gondremer Jardin Botanique de Gondremer Autrey Catégories d’évènement: Autrey

Dans le cadre des rendez-vous au jardin, le jardin botanique de Gondremer est ouvert à la visite. C’est un jardin de “terre acide”, comportant des collections de plantes de terre de bruyères, notamment issues de la famille des Ericacées (rhododendrons, azalées, kalmias, enkianthus, …). Ses collections de rhododendrons botaniques, de kalmia et d’érables japonais ont été reconnues comme Collections Nationales par le CCVS. Le jardin se situe en pleine nature, au fond d’un vallon dans la forêt vosgienne. Bruits d’eau, chants des oiseaux, absence d’activités humaines à proximité : le jardin invite à la contemplation et à la sérénité.

10 euros pour les adultes, 5 euros pour les 12-18 ans, gratuit en dessous de 12 ans.

