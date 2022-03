Visite découverte du jardin Botanique de Cactées de La Désirade Jardin Botanique du désert,La Désirade, 3 juin 2022, La Désirade.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin Botanique du désert, La Désirade

Visite guidée et commentée de 10H à 11H. – Présentation de l’association CACTOPHILES DES ANTILLES et ses 5 projets – Protection et sauvegarde du MELOCACTUS intortus (cactus endémiques des Petites Antilles) – Promenade commentée et présentation des différentes espèces et leur mode de survie en milieu aride.

Tarif préférentiel pendant ces 3 jours : 8 €

Stratégie et Adaptation des plantes succulentes en milieux arides : Les Cactées

Jardin Botanique du désert,La Désirade LE DÉSERT – 97127 La Désirade La Désirade Le Désert Guadeloupe



2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T14:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T14:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T14:00:00