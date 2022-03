Visite découverte du Jardin anglais de Bussy Le jardin de Bussy, 3 juin 2022, Commercy.

Des structures et des pergolas métalliques tapissées de rosiers grimpants et de clématites partagent le terrain en neuf espaces dédiés chacun à un thème lié aux couleurs, aux expositions ou aux types de plantation. Ces espaces sont occupés par de nombreuses plantes et arbustes, parmi lesquels des collections remarquables de vivaces, graminées, rosiers anciens, clématites et arbustes rares : • Jardin d’ombre ; fougères, hellébores. • Jardin rose : rosiers anciens, hydrangeas, clématites herbacées • Jardin bleu : géraniums vivaces, asters, ails, campanules, delphiniums • Tunnel de roses : rosiers grimpants et clématites • Jardin blanc: armoises, hydrangeas, rosiers, • Jardin de graminées • Jardin du soleil : pavots, rosiers anglais, iris • Jardin de fraîcheur : arbres et arbustes à fruits, bois et feuillages colorés ou persistants • Jardin potager : plantations petits fruits et légumes, Appelé **« Le jardin des quatre saisons »** par beaucoup de visiteurs, cet espace est fleuri continuellement du mois d’avril aux gelées. Il garde beaucoup de charme dans la période hivernale grâce aux graminées et aux arbustes persistants à baies ou à bois colorés. Des endroits destinés au repos ou aux échanges entre visiteurs sont aménagés pour le plaisir de tous. Le Jardin de Bussy plait à tous les publics depuis les plus avertis qui apprécient la richesse de sa flore jusqu’à ceux qui désirent simplement passer un moment de calme en se promenant au milieu des fleurs. Il fait parte des jardins à visiter en Lorraine depuis 2001.

Le jardin de 4000 m² au sol sableux et calcaire est exposé plein sud sous un climat continental aux hivers rigoureux avec 9 espaces thématiques créés selon couleur, exposition, type de plantation.

