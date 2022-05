Visite découverte du domaine Long-Depaquit Domaine Long-Depaquit 45 rue Auxerroise 89800 Chablis Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Le domaine du château de Long-Depaquit possède un parc de 1 ha abrite, en plein cœur de Chablis, l’un des plus beaux domaines viticoles de Bourgogne, le Domaine Long-Depaquit, propriété de la Maison beaunoise Albert Bichot depuis plus de 50 ans. Le château se dresse au centre. A l’arrière, de petites allées ombragées sont surplombées par de majestueux arbres centenaires. À l’avant, un jardin à la française, fleuri par de magnifiques rosiers, glycines et autres fleurs odorantes est orné, en son centre, d’une magnifique fontaine, au bruit apaisant. L’assurance d’une agréable promenade. **À noter :** Visite du domaine et dégustation possible à la demande des visiteurs.

Visites libres

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

