Visite découverte du domaine de Tournelay Parc et jardins du château de Tournelay Nueil-les-Aubiers, dimanche 2 juin 2024.

Visite découverte du domaine de Tournelay Au XIXe siècle, dans la France rurale, un château n'existe jamais seul. Il est entouré de dépendances qui lui permettent de subvenir à ses besoins : un potager, un poulailler, un chenil, des écuries,… Dimanche 2 juin, 14h00 Parc et jardins du château de Tournelay Tarif réduit pour les Rendez-vous aux Jardins : 4€.

Au XIXe siècle, dans la France rurale, un château n’existe jamais seul. Il est entouré de dépendances qui lui permettent de subvenir à ses besoins : un potager, un poulailler, un chenil, des écuries, une sellerie, un parc, des bois, des terres agricoles… Faute d’entretien, beaucoup de grandes propriétés ont perdu ces bâtiments qui modelaient les paysages de nos campagnes. Le domaine de Tournelay a la chance de les avoir conservés, toujours en activité.

Venez le découvrir en famille ou entre amis. Suivez à votre rythme le parcours du visiteur… Les propriétaires seront là pour vous accueillir et répondre à vos questions.

– Parcours-découverte : en passant par le potager…

Au domaine de Tournelay, vous verrez des poules qui pondent dans leurs nichoirs, des chiens qui aboient en attendant leur soupe, des tomates qui mûrissent sous les serres, des pommiers en espalier qui produisent pour l’hiver, des roses pour les bouquets, des pintades, des courges, des herbes aromatiques pour les remèdes de grand-mère et même une éolienne pour pomper l’eau ! Voilà un témoignage unique sur la vie des domaines d’autrefois qui fonctionnaient en parfaite autonomie. Aujourd’hui, cet écosystème apparaît singulièrement précurseur à l’heure des circuits courts, des cultures raisonnées et des énergies renouvelables.

– Promenade libre dans un parc de 30 hectares

Choisissez le chemin qui vous plaira pour flâner ou randonner dans le parc aux essences variées. Vous y trouverez des étangs, des allées ombragées, une bambouseraie, des cèdres centenaires, un sentier au bord de la rivière, des bancs, des ponts, des vues sur le château au détour d’un bosquet et une faune d’une étonnante diversité. Ouvrez vos yeux et vos oreilles !

Parc et jardins du château de Tournelay Lieu-dit Tournelay, 5 rue de Cerizay, 79250 Nueil-les-Aubiers, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Nueil-les-Aubiers 79250 Le Grand Tournelay Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le domaine de Tournelay est une propriété familiale privée dont l'ensemble des bâtiments, le potager et l'éolienne sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il constitue par son ampleur et sa variété, un témoignage exceptionnel sur la vie d'un grand domaine au XIXe siècle. Remarquable sanctuaire de la flore et de la faune, le parc constitue un écosystème d'une grande richesse. Plusieurs centaines d'essences s'y côtoient dont des arbres plus que centenaires (chênes, cèdres, séquoias, érables, cyprès chauves). La visite est libre avec un dépliant remis à l'entrée. Un parcours fléché permet de découvrir le domaine bâti, le potager et les jardins. À l'issue, de multiples allées et sentiers offrent de nombreuses possibilités de promenades à travers le parc dans les bois, le long de la rivière l'Argent ou sur les bords des deux étangs. Superficie : 30 ha

Superficie : 30 ha

©Château de Tournelay