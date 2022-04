Visite-découverte du dimanche Muséum d’histoire naturelle, 24 avril 2022, Genève.

Muséum d’histoire naturelle, le dimanche 24 avril à 14:30

Venez à la rencontre de l’artiste céramiste Anne Larouzé qui a longuement examiné les spécimens des collections de serpents et de lézards du Muséum Genève. Il résulte de ses observations et discussions une co-conception mêlant œuvres céramiques, collections d’histoire naturelle et images scientifiques. Nous sommes immergés dans des mondes nouveaux, ne sachant plus s’il s’agit de représentations microscopiques ou infiniment grandes. À partir d’éléments de peau et de mues de reptiles, l’artiste nous propose une nouvelle forme de réalité empreinte d’imaginaire. C’est un voyage émotionnel au cœur de la peau qui a l’avantage de faire le lien entre le Musée Ariana, la fondation Bruckner et le Muséum Genève. Animation en lien avec l’exposition [La peau est un paysage.](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/expositions-temporaires/la-peau-est-un-paysage/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/visite-decouverte-du-dimanche/)

CHF 0.-

Quand la peau se fait paysage, source d’émerveillement et d’apprentissage.

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



