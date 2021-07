Saint-Gervais-la-Forêt Mairie Loir-et-Cher, Saint-Gervais-la-Forêt Visite découverte du chemin du Rain Mairie Saint-Gervais-la-Forêt Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Mairie, le samedi 18 septembre à 09:00 Lieu de départ communiqué lors de la réservation | Prévoir des chaussures de marche | Distance parcourue : 2 km, dénivelé : 30 m.

Visite découverte du paysage naturel du coteau et de la forêt de Russy en empruntant le nouveau sentier de découverte aménagé par la commune. Avec Jane Dumont et Aurélie Ferté-Ledemé. Mairie 15 rue des Écoles, 41350 Saint-Gervais-la-Forêt Saint-Gervais-la-Forêt Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:45:00

