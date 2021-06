Plouezoc'h Château du Taureau Finistère, Plouezoc'h Visite découverte du Château du Taureau Château du Taureau Plouezoc'h Catégories d’évènement: Finistère

Plouezoc'h

Visite découverte du Château du Taureau Château du Taureau, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Plouezoc'h. Visite découverte du Château du Taureau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Taureau

Construit au XVIème siècle par les habitants de Morlaix pour protéger la ville des pillages anglais, le château du Taureau fût restauré et agrandi par Vauban, à la demande de Louis XIV. Il assuma alors successivement les fonctions de défense, de prison, de résidence secondaire, puis d’école de voile avant d’être menacé par la ruine au début des années 80. La découverte de ce fort à la mer est un véritable voyage au cœur de l’Histoire.

Tarifs : Adulte (+13 ans) 12€, Enfant (4-12 ans) 8€, Enfant (-4 ans) gratuit. Le nombre de places disponibles est à consulter sur notre site internet : www.chateaudutaureau.bzh.

Un court moment, prisonnier de votre guide, écoutez l’histoire de ce fort à la mer. Puis, libre, parcourez les lieux, et découvrez l’un des plus beaux panoramas de la baie de Morlaix. Château du Taureau Baie de Morlaix, 29252, Plouezoc’h Plouezoc’h Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:45:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouezoc'h Autres Lieu Château du Taureau Adresse Baie de Morlaix, 29252, Plouezoc'h Ville Plouezoc'h lieuville Château du Taureau Plouezoc'h