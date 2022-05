Visite découverte du Château des Arras : Le savoir-faire du vigneron indépendant

Visite découverte du Château des Arras : Le savoir-faire du vigneron indépendant

2022-05-01 – 2022-10-31 0 0 EUR Découvrez notre histoire, notre travail et les étapes de fabrication de la vigne à la bouteille. Visite guidée pour découvrir notre histoire, notre domaine et les étapes de l’élaboration de nos vins de la vigne à la bouteille dans le respect des traditions et des valeurs des vignerons indépendants.

Une dégustation de 5 vins de la propriété clôture la visite.

Parcours ludique disponible du mercredi au samedi, d’avril à octobre.

dernière mise à jour : 2022-05-05

