du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Espace Tourville

Accompagné de notre guide vous apprendrez tout sur l’histoire du projet Tourville. Une visite qui vous plongera dans l’histoire du plus grand projet de reconstruction du patrimoine maritime français. De la politique de Louis XIV au travail des charpentiers de marine, en passant par la découverte d’épaves du XVIIème siècle, le projet n’aura plus aucun secret pour vous !

Tarifs : Adulte : 8€ / Enfants : 4€ / Réduit : 6€ / Gratuit – 6 ans. Réservation conseillée

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T11:00:00;2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T15:30:00;2022-04-23T16:30:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T11:00:00;2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T15:30:00;2022-04-24T16:30:00 2022-04-24T17:30:00

