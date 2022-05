Visite découverte du champ d’action de Bavincourt Champ d’actions Bavincourt, 5 juin 2022, Bavincourt.

Visite découverte du champ d’action de Bavincourt

Champ d’actions Bavincourt, le dimanche 5 juin à 10:00

Les visiteurs sont invités à entrer et se promener dans le verger et à découvrir les haies fruitières, le potager permacole et les jeunes îlots de nature comestibles. Profitez d’une visite commentée du site, avec des informations diverses sur les végétaux et les liens du projet avec la transition pour « transformer notre monde » du global au local sur fond de changement climatique. Les passionnés de jardins apprécieront de se retrouver sur place pour échanger compétences et conseils en toute convivialité. Les familles et les enfants viendront se ressourcer et se re-naturer au cœur du « champ d’actions ». Toute la journée -Visite libre du site -Arbre à voeux -Jeux traditionnels en bois -Ping pong -Activité enfants : réalise ta page d’herbier -Jeu 8-13 ans : Rallye « Mon jardin au naturel » -Jeu de piste adulte : « arbres et arbustes du champ d’actions » -Quiz potager et vous -Produits locaux ( en direct de l’épi des Adénautes ) -Grainothèque de semences paysannes -Barbecue, tarte, buvette 10h00-15h30 : Concours « les insectes font le buzz » *10 h – 14h: Dépôt des œuvres d’art *14 h – 15h30: Vote du public *15h30 : Remise des prix du concours -Gagnant catégorie adultes: un bon d’achat de 50 € au panier fleuri -Gagnant catégorie jeunes: ensemble de jeux green science ( valeur 50 € ) -1 lot offert à chaque participant A 11h et à 14h30 : Visite guidée « les jardins face au changement climatique » 14h15 : La photo des parrains Il y a un an, jour pour jour, ils ont adopté un arbre du champ et aujourd’hui, ils viennent lui rendre visite. Et aussi : Démonstration de greffes, préparation de kéfir, cueillette de juin… Votre présence est notre plus belle récompense

Adultes: 3 € / Enfants – 18 ans : gratuit

Chers visiteurs, entrez et promenez-vous dans le verger. Découvrez les haies fruitières, le potager permacole et les jeunes îlots de nature comestibles. Profitez d’une visite commentée du site.

Champ d’actions Bavincourt Rue des Maillets 62158 Bavincourt Bavincourt Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00