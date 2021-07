VISITE DÉCOUVERTE DU CENTRE ANCIEN DE LA FERTÉ-BERNARD La Ferté-Bernard, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, La Ferté-Bernard.

VISITE DÉCOUVERTE DU CENTRE ANCIEN DE LA FERTÉ-BERNARD 2021-07-25 – 2021-07-25 Office de tourisme 15 place de la Lice

La Ferté-Bernard 72400

Laissez-vous guider au cœur de la ville ancienne et découvrez son histoire, les vestiges de ls fortification et ses principaux monuments : la chapelle Saint-Lyphard, les halles, la porte Saint-Julien et l’église Notre-Dame-des-Marais.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de La Ferté-Bernard, Rendez-vous à l’office du tourisme.

Plein tarif / 4€, tarif réduit /2,50 € (sauf mention contraire)

