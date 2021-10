Noisy-le-Grand RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Visite découverte du Bois Saint-Martin RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis

RDV devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, le dimanche 21 novembre à 14:30

Rejoignez-nous pour une visite découverte du Bois Saint-Martin, situé à la frontière de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Vous découvrirez la diversité de ses milieux naturels, leur richesse, leur fragilité ainsi que les enjeux de leur préservation. Au cours de cette balade, vous observerez et apprendrez à reconnaître les végétaux les plus courants, tout en appréciant leurs usages à travers le temps ! Les différents milieux naturels et leurs enjeux écologiques RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T14:30:00 2021-11-21T16:30:00

