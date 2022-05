Visite découverte Domaine des Cloires Chârost Catégories d’évènement: Chârost

Cher

Visite découverte du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Domaine des Cloires Les visites ne pourront pas être assurées en totalité en cas de vent fort à cause du risque de chûtes de branches et d’arbres. Les chiens ne sont pas admis.

Ouverture exceptionnelle aux publics lors de deux visites guidées. Les propriétaires présenteront l’histoire du domaine et les caractéristiques du parc paysagiste. Domaine des Cloires Les Cloires 18290 Chârost Chârost Cher

