Moulin du Plan à Hauteville-Gondon, le samedi 18 septembre à 14:00

Un parcours pédestre à travers quelques hameaux d’Hauteville-Gondon vous permettra de découvrir ces « piges » encore présents, de gros broyeurs en pierre qui étaient destinés à écraser pommes, noix ou chanvre, actionnés par la force de l’eau ou mus par un mulet. Leur histoire, l’enjeu de leur conservation et de leur mise en valeur seront abordés. VG sam 14h Durée 2h (pour bons marcheurs) RV au parking du moulin des Plans (au bord de la RD 220)

Prévoir des chaussures de marche.

Moulin du Plan à Hauteville-Gondon Les Plans 73700 Bourg-St-Maurice Landry Savoie

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

